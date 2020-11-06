حجازي يشارك في تعادل اتحاد جدة أمام التعاون بالدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خيم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة هدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هدف التقدم لفريق الاتحاد في الدقيقة 59 عن طريق البرازيلي روماينيو الذي سدد ركلة جزاء بنجاح.

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واحرز عبد الله الجوعي هدف التعادل لفريق التعاون مع حلول الدقيقة 73 دقيقة .

وشارك حجازي في تشكيل الاتحاد لمواجهة التعاون كأساسي، وأكمل المباراة حتى نهايتها.

وبتلك النتيجة، حصد كل فريق على نقطة من اللقاء، ليصل الاتحاد والتعاون إلى النقطة الخامسة ليحتل كل منهما المراكز العاشر والحادي عشر.