بالفيديو.. حجازي يُمارس دور القائد بموقف رائع في مباراة الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
شهدت مباراة اتحاد جدة والتعاون، لافتة رائعة من المدافع المصري أحمد حجازي لاعب فريق "العميد" بعدما تدخل لإنهاء خلاف ثنائي بين البرازيلي رومارينهو والصربي أليكساندر بريوفيتش حول تسديد ضربة جزاء.
وشهدت الدقيقة 56 خلاف بين ثنائي اتحاد جدة حول تسديد ركلة الجزاء حيث كان يريد اليكساندر بريوفيتش تنفيذ الكرة إلا أن أحمد حجازي تدخل من أجل يُسدد رومارينهو ضربة الجزاء بطلب من المدير الفني.
واستطاع رومارينهو أن ينجح في تنفيذ ضربة الجزاء بنجاح في الدقيقة 58، ليهدي "العميد" التقدم وتصبح النتيجة (1-0) في المباراة التي تأتي ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي.
وكان حجازي انتقل إلى صفوف اتحاد جدة في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية بالسعودية قادمًا من ويست بروميتش على سبيل الإعارة، إلا أن عملاق جدة يمتلك أحقية شراء المحترف المصري بصورة نهائية.
ومن المقرر أن ينضم حجازي إلى صفوف المنتخب المصري في الفترة المقبلة حيث يستعد "الفراعنة" لمواجهة منتخبي توجو في 14 و17 من الشهر الجاري ضمن الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون (2022).
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