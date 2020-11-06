هوكي الزمالك 2007 يتوج ببطولة القاهرة بعد تغلبه على الشرطة

توج فريق هوكي الميدان بنادي الزمالك مواليد 2007 ببطوله القاهره وذلك بعد التغلب علي فريق الشرطه اليوم الجمعة بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة بالتعادل بأربعة أهداف لكل منهما والتي اقيمت علي ملاعب مركز شباب الجزيرة. الترجيح بعد أن انتهت المباراة بالتعادل بأربعة أهداف لكل منهما والتي اقيمت علي ملاعب مركز شباب الجزيرة. من جانبه صرح حسن موسي رئيس الجهاز الفني للفريق بأن هوكي الزمالك يمتع بالروح العاليه والإصرار علي الفوز خاصة بعد الاستعداد الجيد للبطولة.

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