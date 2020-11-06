أحمد حجازي يغادر جدة للانضمام لمعسكر المنتخب المصري

غادر منذ قليل أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لمرة القدم جدة استعداد للانضمام الى معسكر المنتخب المصري خلال فترة توقف الدوري.
من المقرر ان يعود أحمد حجازي للمشاركه في تدريبات العميد قبل لقاء الفيصلي بثلاث أيام.
وشارك حجازي في لقاء اتحاد جدة أمام التعاون والذي اقيم مساء اليوم الجمعة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية وانتهي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولةدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.
يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بنظيره فريق الفيصلي يوم الاثنين 23 نوفمبرإطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.
يحتل نادي اتحاد جدة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 5 نقاط.
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