وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يطمئنان علي المنتخب الأولمبي

حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي الاتصال بشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي للاطمئنان على ترتيبات الفريق والمباريات الودية التي سيلعبها خلال فترة التوقف الدولية الحالية . التي سيلعبها خلال فترة التوقف الدولية الحالية . وشدد الوزير علي دعم الفريق من أجل تحقيق نتائج متميزة في أولمبياد طوكيو. نتائج متميزة في أولمبياد طوكيو. كما حرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية على التواصل مع شوقي غريب للتأكيد على دعم اللجنة الاولمبية للمنتخب باعتباره ضمن البعثة الاولمبية في طوكيو.

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