الإعلاميون السعوديون يشيدون بأداء الهلال بعد الفوز على الاتفاق

فاز فريق الهلال السعودي على الاتفاق بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل للهلال أولًا سالم الدوسري في الدقيقة 25، قبل أن يضيف البيروفي كاريلو الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فهد بن سعد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي كتب "سيّدي الوالد.. الحمدلله على فضله وتوفيقه.. والحمدلله على وجودك داعمًا طوال عقود من الزمن استطاع خلالها #الهلال الاستمرار في الزعامة على مختلف الأصعدة بفضل من الله ثم بدعمكم، ودعم رجالات الهلال وجهد أبناءه وبإذن الله

القادم أجمل".

المحلل الرياضي خالد القحطاني كتب "انتصار مهم على فريق صعب.. بحالة هجومية جيدة وشباك نظيفة.. الهلال في حالة تحسن فني رائعة فالفريق في أفضل حالاته منذ أزمة كورونا، وهذا الصعود كان واضح من مباراة الكأس امام ابها .. وسيكون أفضل بمرور الوقت وخوض مباريات أكثر، هلال يفتح النفس .. مبروك لجمهوره العظيم".

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الإعلامي عادل التويجري، كتب "3 نقاط مهمة جداً.. أمام منافس شرس.. غوميز يحضر ويجهز ويؤثر.. ولا يزال يعود شيئا

فشيئا.. سالم يثبت نجوميته.. سلمان ينثر إبداعه.. كاريو يلدغ بلمح البصر.. الفريق بشكل عام.. لا زال يتشافى.. يحتاج لوقت.. ليستعيد كامل عافيته.. مبروك لـ #كبير_آسيا".

الشاعر السعودي كتب "نلمح تباشير الفرح لالمحناك.. مافيه عيد ألا بشوف الهلالي".

أما محمد الدعيع، قائد نادي الهلال السابق فكتب "الحمدلله على نعمة الهلال و هذا رد على واحد يقول ليش تقول مبروك في احد عنده جمهور عظيم و ما يبارك له هذا جمهورنا و هذا هو سبب بطولاتنا".

الإعلامي محمد الذايدي كتب "طرشولهم.. ضربة جزاء واضحة شد القميص ولمس الكرة باليد.. لم يتم احتسابها ولم يعود الحكم للتقنية ولم يستعرضها حكم الفار .. ويستدعي حكم الساحة ومع ذلك فاز الهلال ولم نسمع حملة تشكيك وحفلة ضجيج".