أحمد حجازى يواصل التألق مع اتحاد جدة ويتقمص دور القائد في مباراة التعاون

واصل الدولى المصرى أحمد حجازى، لاعب اتحاد جدة، تألقه مع فريقه وخطف تعادلا مهما أمام التعاون اليوم في الدوري السعودي للمحترفين فى المباراة التي أقيمت على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورىالسعودى للمحترفين "دورى كأس الأمير محمد بن سلمان" .
وكانت أبرز لقطات اللقاء لأحمد حجازي عندما تقمص دور قائد الفريق ونجح في إقناع زميله فى الفريق الصربى الكسندر بريجوفيتش، بترك تنفيذركلة الجزاء التى احتسبت لفريقه للاعب البرازيلى رومارينيو ليسجل هدف الاتحاد الأول فى الدقيقة 59، قبل أن يتعادل التعاون عن طريق عبد الله الجوعى فى الدقيقة 73.
ويحتل الاتحاد المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى السعودي برصيد 5 نقاط وهو نفس رصيد التعاون الذى يأتى فى المركز الحادى عشر بفارق الأهداف.
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