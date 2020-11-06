في لقاء قوي.. فريق يد المنيا يفوز على بني سويف ويواصل صدارة المجموعة

نجح فريق كرة اليد بنادي المنيا ، اليوم الجمعة ، في تحقيق فوز هام وصعب على نظيره بني سويف، ضمن رابع جولات الدوري الممتاز هذا الموسم، في اللقاء الذي جمع بينهما على صالة استاد المنيا مساء اليوم.

وكان الشوط الأول ، قد انتهى بتقدم المنيا ، بنتيجة 10 / 7 ، ليدخل بعدها فريق بني سويف ويضغط بالشوط الثاني ، ويتعادل

ويتقدم، ثم يتقدم لاعبو المنيا مرة ثانية، إلى أن انتهى اللقاء بفوز المنيا، بنتيجة 18 / 17 .

بهذا الفوز ، يرتفع رصيد فريق المنيا ، إلى11 نقطة في صدارة المجموعة، كما تعادل فريقا المرتبط للمنيا ، وبني سويف في المباراة ، والتي سبقت الفريق الأول لكل منهما بنتيجة

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20/20 ، ومن جانب آخر حرص المحاسب عاطف عبد الجابر، رئيس مجلس إدارة نادي المنيا ، على حضور المباراة لدعم ومؤازرة اللاعبين.

و يقود الجهاز الفني لفريق يد المنيا ، كل من، هيثم حمدي مديرا فنيا، محمد إكرام ، مدربا عام، وائل ابو الليل ، مدرب حراس مرمى، ومدربا فريق المرتبط ، هاني حسانين، ومكاوي ، محمد ناصر، أخصائي علاج طبيعي، ومصطفى الحسيني ، ومحمود خليل، إداريي الفريق، تحت إشراف خالد فايز ، عضو مجلس الإدارة .