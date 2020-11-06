حسام البدري يكتفي بضم 6 لاعبين من الزمالك لصفوف منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة المدير الفني حسام البدري، عن أسماء لاعبي فريق الزمالك المنضمين لمعسكر “الفراعنة” استعدادًا لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري للعبة عبر موقع “فيسبوك”، أن لاعبي الزمالك الذين اختارهم البدري، سينضمون للمنتخب غدًا السبت، وذلك عقب حصولهم على راحة لمدة 48 ساعة بعد نهاية مباراتهم أمام الرجاء المغربي في إياب دور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الزمالك 3 / 1 وتأهله للمباراة النهائية حيث سيواجه غريمه التقليدي الأهلي يوم 27 من الشهر الجاري.

وأضاف الاتحاد أن البدري اختار ست لاعبين من الزمالك للانضمام إلى المنتخب وهم حارس المرمى محمد أبو جبل والمدافعان محمود حمدي (الونش) ومحمود علاء ولاعبي الوسط طارق حامد وأحمد سيد (زيزو) بالإضافة إلى المهاجم مصطفى محمد.

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وأكد محمد بركات مدير المنتخب المصري في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للاتحاد، أن القائمة النهائية للمنتخب سيتم إعلانها عقب نهاية مران غدًا السبت، قبل حصول اللاعبين على راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة، ثم يبدأ المعسكر المغلق يوم الإثنين بأنضمام كل العناصر في القائمة النهائية.

وكان المنتخب المصري قد تعادل في أول مباراتين له في المجموعة السابعة بتصفيات أمم أفريقيا، أمام كل من كينيا وجزر القمر بنتيجة 1 / 1 و صفر / صفر على الترتيب.

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