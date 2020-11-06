اقتصاد رياضي | شركة إماراتية تستحوذ على ديربي كاونتي الإنجليزي

أعلن نادي ديربي كاونتي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في إنجلترا، الجمعة أنه توصل إلى أتفاق “مبدئي” لبيع النادي إلى شركة مملوكة لأحد أفراد العائلة المالكة في أبو ظبي.

وبذلك يكون الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، ابن عم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، صاحب نادي مانشستر سيتي، قد حصل على موافقة رابطة الدوري والمسؤولين لتتم عملية نقل الملكية.

وقال النادي في بيان له إن “ميل موريس، مالك ورئيس مجلس إدارة نادي ديربي كاونتي، كان يجري مناقشات مع ديرفينتيو هولدينغ (المملكة المتحدة) المحدودة منذ مايو”.

وأضاف أن “تلك المباحثات استمرت إلى أن تم التوصل لأتفاق مبدئي بين الطرفين”.

ولفت النادي إلى أنه من المتوقع أن تتم الصفقة “بسرعة كبيرة”، وقد تصل إلى حوالى 66 مليون يورو، وهو السعر المقدر للنادي.

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كان الشيخ خالد حاول بالفعل شراء نادٍ إنجليزي لكرة القدم في 2018، عندما أرسل عرضًا بقيمة ملياري دولار إلى مجموعة “فينواي” الرياضية مالكة نادي ليفربول.

وفي العام الماضي، استهدف الإماراتي نيوكاسل يونايتد، لكن محاولته لم تنجح.

وامتلك موريس ديربي كاونتي عام 2015، وأجرى استثمارات ضخمة في التحويلات والرواتب ما أدى إلى تراكم الخسائر، من دون التمكن من إيصال النادي إلى مصاف الدوري الممتاز.

ويقبع ديربي كاونتي في المركز 23 قبل الأخير من الدرجة الثانية بعد خوضه عشر مباريات، وقد تم الإعلان عن رحيل مدربه الهولندي فيليب كوكو.

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