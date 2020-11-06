حالات كورونا اليوم | إصابة مدرب منتخب إيطاليا “روبرتو مانشيني”

تلقى منتخب إيطاليا ضربة مفاجئة، قبل أيام قليلة على استكمال الفريق مبارياته بدوري الأمم الأوروبية في نوفمبر الحالي.

حيث أكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيانًا رسميًا مساء اليوم الجمعة، أن المدير الفني لمنتخب البلاد، روبرتو مانشيني أصيب بفيروس كورونا المستجد.

ولا يعاني المدرب الإيطالي من أي أعراض، لكنه سيبقى في العزل الصحي داخل منزله، بعدما جاءت عينة اختباره إيجابية.

وجاء في البيان: “العينة جاءت إيجابية لكن بدون أعراض، وسيكون المدرب قادرًا على الإلتحاق بالمنتخب، بعد الخضوع لإجراءات محددة فور شفائه”.

وكان مانشيني قد خضع لاختبار طبي كجزء من الفحوصات الدورية التي يجريها الاتحاد الإيطالي لأعضاء الأجهزة الفنية لمنتخب الأتزوري، في ضوء الألتزام بالبروتوكول الطبي الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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وبذلك، سيغيب مانشيني بنسبة كبيرة عن معسكر المنتخب الإيطالي الذي سينطلق خلال أيام، حيث سيلتقي وديًا مع إستونيا الأربعاء المقبل، قبل أن يخوض مواجهتين في دوري الأمم الأوروبية أمام بولندا والبوسنة والهرسك.

ومن الممكن أن يؤثر غياب مانشيني على مردود المنتخب الإيطالي في المباريات المقبلة، ما لم يتعاف سريعًا لقيادة فريقه من مقاعد البدلاء.

ونجح المدرب السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي في قيادة إيطاليا لسلسلة لا هزيمة مستمرة منذ عامين، بعد تجنب الخسارة على مدار 19 مباراة متتالية.

حيث تعود آخر هزيمة تعرض لها المنتخب الإيطالي في عهد مانشيني لسبتمبر 2018، حينما سقط خارج ملعبه على يد بطل يورو 2016 البرتغال بهدف دون رد في دوري الأمم الأوروبية.

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