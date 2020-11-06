كرستيانو رونالدو يُوصف بـ “الإنسان الجاهل” من باسكوال بسبب ريال مدريد!

وجه مدافع يوفنتوس السابق “برونو باسكوال” نقدًا لاذعًا لهداف السيدة العجوز “كريستيانو رونالدو” وصفه خلاله بالإنسان الجاهل، بسبب تأثره الكبير بالفترة التي قضاها مع ريال مدريد الإسباني.

ويرى باسكوال أن تحدث رونالدو الدائم باللغة الاسبانية منذ مجيئه إلى تورينو، بدلاً من محاولة تعلم اللغة الايطالية، يعكس جهل الهدف التاريخي لدوري أبطال أوروبا.

وقال برونو باسكوال في تصريحات نقلتها صحيفة الآس الإسبانية “إن نجم يوفنتوس كرستيانو رونالدو لم يحترم زملائه بالفريق ولا النادي ولا جميع الايطاليين بعدم تعلمه اللغة الايطالية و تواصله باستمرار باللغة الاسبانية”.

وأوضح مدافع يوفنتوس الايطالي في الفترة ما بين 1987 و 1990 موقفه تجاه رونالدو، قائلاً “كرستيانو رونالدو إنسان جاهل وغير متعلم، هو في إيطاليا منذ عامين ولم يتعلم اللغة الايطالية بعد”.

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وأضاف “يستخدم كرستيانو رونالدو اللغة الاسبانية للتعبير عن نفسه دائماً في غياب أي إحترام لزملائه في الفريق ولجميع الإيطاليين “.

يذكر أن كرستيانو رونالدو انتقل إلى يوفنتوس الايطالي صيف 2018 في صفقة كلفت خزائن بطل ايطاليا مبلغ 105 مليون يورو قادماً من ريال مدريد وسط تطلعات كبيرة من جماهير النادي و جميع متابعي الدوري الايطالي حول العالم.

وحقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقب الدوري الايطالي مرتين مع السيدة العجوز منذ توقيعه مع النادي إلا أنه فشل في قيادة الفريق نحو الهدف الأول والحلم المنشود منذ سنوات طويلة لقب دوري أبطال أوروبا حيث خرجوا في آخر نسختين على يد توتنهام هوتسبير الإنجليزي و ليون الفرنسي.