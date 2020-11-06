رئيس برشلونة المؤقت يُكافح لتخفيض أجور اللاعبين، والاتفاق لا يزال بعيدًا!

ستعقد في الايام القادمة سلسلة اجتماعات هامة بين ادارة برشلونة المؤقتة بقيادة “كارليس توسكيتس” وممثلي جميع اللاعبين من محامين ووكلاء، بشأن خفض الرواتب السنوية لهم، حيث أن الاتفاق لم ينته بعد، ويعتقد عدد كبير من اللاعبين بأنهم ليسوا على دراية بكافة المعلومات الخاصة بهذا الملف، وأن الإدارة لا يمكنها التصرف كونها إدارة مؤقتة فقط.

وبحسب ما ذكرته إذاعة راك1 الكتالونية ‏فالإتفاق مازال بعيدًا بين إدارة برشلونة واللاعبين بشأن تخفيض الرواتب اذ يعتقد اللاعبون أن أفضل شيء هو التفاوض على خفض الرواتب مع الرئيس الجديد وليس مع إدارة مؤقتة.

‏وسيذهب ستة محامين نيابةً عن اللاعبين لحضور جلسة التفاوض، أحدهم سيكون محامي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي “خورخي بيكورت” الذي أرسل البروفاكس الشهير للنادي يطلب فيه مغادرة الأرجنتيني برشلونة الصيف الفائت.

وتهدف الإدارة المؤقتة بقيادة توسكيتس إلى تأجيل دفع 30% من رواتب اللاعبين لوقت لاحق من العام المقبل، لكن الاشكال الراهن يتمثل في وجود دفعة جديدة من الرواتب وجب تسديدها في شهر يناير 2021 والنادي لا يملك الأموال اللازمة ما قد يؤدي لإعلان إفلاسه.‏

ويستطيع النادي تخفيض رواتب اللاعبين من جانب واحد دون ضرورة العودة إليهم والوصول لإتفاق معهم، لكن هذا الحل سيؤدي لا محالة باللاعبين للذهاب إلى المحاكم.