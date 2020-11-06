مدرب بايرن ميونخ يوضح موقفه من استدعاء لاعبيه لأداء الواجب الوطني

قال هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، إنه لا يرفض انضمام لاعبيه لمنتخبات بلادهم وسط أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19-، لكنه أكد أن ناديه يدرس كل حالة.

وقال فليك في مؤتمر صحفي: “نحن نجمع المعلومات ونقيمها، في الوقت الحالي يبدو أن الجميع سيسافرون للمشاركة مع منتخباتهم الوطنية”.

ويشارك معظم لاعبي بايرن ميونخ مع منتخباتهم، فيما ذكر فليك أن مهاجم الفريق إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ، يمثل حالة لم يتم النظر فيها بعد، حيث تم استدعاء اللاعب صاحب الـ31 عاما للمشاركة مع منتخب الكاميرون.

وتابع فليك: “علينا أن نلقي نظرة أخرى على اللوائح وأن نحصل على الضوء الأخضر من السلطات المسؤولة.

وأوضح : “كل لاعب يحب المشاركة مع فريقه الوطني، نحن منفتحون بشأن ذلك وإيجابيين للغاية، هذا شيء جيد للفريق حينما يبتعد اعضاؤه عن ما أعتادوا عليه”.

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وقال فليك: “إنها أجواء مختلفة من الممكن أن تكون إيجابية، بالنسبة لي ليس لدي أي مشكلة في ذلك”.

وبموجب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يجب على الأندية عدم السماح للاعبين بخوض مباريات في مناطق معرضة بشكل كبير للإصابة بكورونا، إذا واجهوا الحجر الصحي عند عودتهم من المباريات الدولية، حيث يؤدي ذلك إلى تغيبهم عن مباريات الأندية.

وأعلنت أندية فيردر بريمن وأرمينيا بيليفيلد عدم سماحها للاعبيها بالمشاركة مع منتخباتهم لهذا السبب، فيما قال جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق ريد بول لايبزج أنهم سيسمحون للاعبين بالمشاركة مع منتخباتهم على أن يتم إجراء فحوص كورونا لهم عند عودتهم.

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