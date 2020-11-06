جوان لابورتا مُنافس شرس في الإنتخابات الرئاسية لنادي برشلونة

دخل الرئيس السابق لنادي برشلونة “جوان لابورتا” صراع المنافسة على رئاسية برشلونة حيث ينوي ترشيح نفسه في انتخابات النادي المنتظر إقامتها خلال الأسابيع القليلة القادمة لإنقاذ النادي من الإفلاس.

ويقود برشلونة حالياً لجنة تسيرية بقيادة “كارليس توسكيتس” منذ إستقالة الرئيس السابق “جوسيب بارتوميو” ومجلس إدارته بعد اقرار حكومة كتالونيا بإمكانية إحراء تصويت على حجب الثقة في حق مجلس الإدارة السابق.

ووفقاً للصحفي في القناة الثالثة الكتالونية “اوريل دومينيك” فإن جوان لابورتا سيدخل الانتخابات الرئاسية بمشروع منفرد بعد فشل المحادثات التي أجراها مع المرشح الرئاسي “فيكتور فونت” نظراً لإصرار كل منهما على التواجد على رأس الهرم وأن يكون الرجل الأول في النادي.

وأضاف نفس المصدر أن أولى خطوات لابورتا في مشروعه الخاص في حال الفوز بالرئاسة هو تعيين “ماثيو أليماني” الذي غادر فالنسيا العام الماضي رئيسا تنفيذيا في الفريق.

يذكر أن فترة جوان لابورتا السابقة كرئيس لبرشلونة من 2003 إلى 2010 شهدت واحد من أعظم الأجيال في تاريخ النادي ان لم يكن أعظمها كما حقق الفريق تحت رئاسته السداسية التاريخية التي تفخر بها جماهير البلوجرانا دائماً.