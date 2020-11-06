موسيماني: إسقاط الزمالك أفضل ذكرياتي..وتمنيت تدريب الخطيب

أكد المدرب الجنوب أفريقي “بيتسو موسيماني” أنه كان يتمنى تدريب أسطورة الأهلي ورئيسه الحالي “محمود الخطيب” أو المهاجم المعتزل عام 2018 “عماد متعب”.

وقال موسيماني في مقابلة مع موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بمناسبة ترشحه مع الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الشهر “أسطورة كنت تتمنى تدريبها؟ محمود الخطيب بيبو وعماد متعب”.

وكشف المدرب السابق لنادي صن داونز الجنوب أفريقي أن فوزه على الزمالك 1/3 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2016 كانت ولا تزال أفضل ذكرياته، مضيفًا “الذكرى الأفضل لي كمدرب هي عندما توجت بلقب دوري أبطال إفريقيا 2016 على حساب الزمالك“.

وأمام موسيماني فرصة أخرى لتجديد تفوقه على الزمالك عندما يلاقيه في نهائي دوري الأبطال هذا الموسم يوم 27 نوفمبر على ملعب برج العرب في الاسكندرية، حيث تمكن الفريق الأبيض من بلوغ النهائي على حساب الرجاء البيضاوي أول أمس الاربعاء.

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وأضاف “أصعب مباريات لي هي التي تكون خارج الديار، مثل عندما تقابل الأهلي أو الزمالك أو الوداد البيضاوي أو الترجي التونسي هذه هي المباريات الصعبة بالنسبة لي وكذلك مازيمبي أيضا عندما تلعب على أرضه”.

وواصل موسيماني تصريحاته: “المباريات القارية تؤهلك للعب في كأس العالم للأندية، وتبني هوية الفريق وتختبر شخصيته لذلك مواجهات دوري الأبطال هي المواجهات الكبرى”.

وحول انطباعه عن الموسيقى التي يبثها كاف قبل المباريات بدوري الأبطال أوضح: “الموسيقى التي تسبق مباريات دوري أبطال إفريقيا تصيب الجسد بالقشعرية فهي تعني أن هناك مباراة كبيرة في انتظارك”.

واختتم “خلال فترة التوقف بسبب كورونا الوضع كان صعبا على الجميع واللاعبين لأنهم يخسرون لياقة المباريات والجميع يعاني ذهنيا، وكان علينا التدرب بالداخل هذا ليس صحيحا وطبيعيا في كرة القدم، كما أن لعب كرة القدم بدون الجماهير أمرا غريبا جدا وهذا هو الأصعب في كرة القدم”.