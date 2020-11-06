سولشاير: أنا الرجل المناسب لتدريب مانشستر يونايتد!

قال النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي إنه لا يزال يعتقد بأنه الرجل المناسب لهذه المهمة رغم البداية المهتزة لفريقه في الموسم الحالي.

وأصبح مستقبل سولشاير مع الفريق محل شك في ظل تراجع الفريق إلى المركز الخامس عشر بجدول الدوري الإنجليزي قبل مباراته المرتقبة أمام مضيفه إيفرتون غدًا السبت في الدوري الإنجليزي.

ويخوض الفريق هذه المباراة غدًا بعد هزيمته 1 / 2 أمام إسطنبول باشاك شهير التركي منتصف هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.

وقال سولشاير : “إذا لم أثق في معتقداتي وقيمي، فمن سيفعل هذا ؟”.

وأوضح : “لا أنظر إلى نتيجة أو إثنتين وأقع مثل بيت من ورق”.

وكان سولشاير بطلًا للفريق عندما كان لاعبًا ثم تولى تدريب الفريق في مارس 2019 .

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وقاد سولشاير الفريق لأحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي. ولكن الفريق يفتقد للتماسك والثبات في المستوى هذا الموسم حيث خسر الفريق ثلاث من أول ست مباريات خاضها في البطولة هذا الموسم.

ورغم هذا، قال سولشاير إن لديه ما يلزم للتعامل مع هذه المهمة.

وقال سولشاير : “هناك مطالب من اللاعب والمدرب والمدير في مانشستر يونايتد، هناك توقعات. علينا أن نكون أقوياء على المستوى الذهني”.

وأضاف : “هناك دائما ضغوط وتوقعات علينا، أصبحت رجلًا في مانشستر يونايتد. تعلمت كيفية التعامل مع الأوقات الجيدة والسيئة. كل مباراة في كرة القدم تصبح تاريخًا بشكل سريع. علينا أن نذهب إلى جوديسون بارك بحالة ذهنية إيجابية”.

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