كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الجمعة، عن أرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19-، إلى 20 شخصًا بنادي النصر السعودي.
وذكرت التقارير أن ستة عناصر جديدة من النصر أصيبت بكورونا، وهي البرازيلي بيتروس والكوري الجنوبي كيم جين سو والحارس نواف العقيدي وأورلاندو تكسيرا مساعد المدرب ولويس ميجيل عضو الجهاز الفني والإداري خالد الغنيمان.
وكان النصر قد أعلن عن 14 حالة إصابة بفيروس كورونا من بينهم ثمانية لاعبين، والمدرب البرتغالي روي فيتوريا والطاقم الفني المساعد له.
ولم تكشف التقارير عدد اللاعبين او الطاقم الفني الذين تعافوا من تلك الإصابة المعدية .
ومن المقرر أن يواجه النصر فريق القادسية غدًا السبت، في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، علمًا أن النصر خسر أول ثلاث مراحل من المسابقة ويحتل المركز قبل الأخير بدون رصيد من النقاط.
أقرأ ايضًا
كانت هذه تفاصيل خبر حالات كورونا اليوم | اصابات هائلة بين صفوف النصر السعودي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.