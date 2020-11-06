حالات كورونا اليوم | اصابات هائلة بين صفوف النصر السعودي!

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الجمعة، عن أرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19-، إلى 20 شخصًا بنادي النصر السعودي.

وذكرت التقارير أن ستة عناصر جديدة من النصر أصيبت بكورونا، وهي البرازيلي بيتروس والكوري الجنوبي كيم جين سو والحارس نواف العقيدي وأورلاندو تكسيرا مساعد المدرب ولويس ميجيل عضو الجهاز الفني والإداري خالد الغنيمان.

وكان النصر قد أعلن عن 14 حالة إصابة بفيروس كورونا من بينهم ثمانية لاعبين، والمدرب البرتغالي روي فيتوريا والطاقم الفني المساعد له.

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ولم تكشف التقارير عدد اللاعبين او الطاقم الفني الذين تعافوا من تلك الإصابة المعدية .

ومن المقرر أن يواجه النصر فريق القادسية غدًا السبت، في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، علمًا أن النصر خسر أول ثلاث مراحل من المسابقة ويحتل المركز قبل الأخير بدون رصيد من النقاط.

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