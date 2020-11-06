الميركاتو المصري | أحمد رفعت يرحل عن الزمالك إلى بورسعيد

أعلن نادي المصري البورسعيدي، عن ضم أحمد رفعت لاعب فريق الزمالك، بعقد يمتد لثلاثة أعوام.

وذكر المصري في بيان رسمي له عبر موقعه الإلكتروني، أن اللاعب وقع على عقد انتقاله إلى الفريق، بعد مفاوضات طويلة مع الزمالك لضم رفعت البالغ من العمر 27 عامًا.

وكان رفعت قد بدأ مسيرته في صفوف ناشئي فريق إنبي، كما شارك مع منتخب مصر للشباب في الفوز بكأس أمم أفريقيا للشباب عام 2013، كما شارك خلال صيف العام ذاته بكأس العالم للشباب في تركيا.

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وانضم رفعت للزمالك في عام 2016، قبل أن يم إعارته خلال الموسم الماضي لفريق الاتحاد السكندري حيث قدم مستوى جيدًا لفت إليه الأنظار.

وكان المصري أنهى الموسم الماضي من الدوري المصري برصيد 48 نقطة في المركز السابع.

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