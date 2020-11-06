غوارديولا يشبّه مواجهة ليفربول بانتخابات الرئاسة الأمريكية

أكد الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أن مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو لن يكون جاهزا للعودة إلى صفوف الفريق خلال مباراته المرتقبة أمام ليفربول بعد غد الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأوضح غوارديولا أن أغويرو لم يتعاف تماما من الإصابة التي يعاني منها، وقال "ليس جاهزا، ليس بعد".
وأشار إلى أن مواجهة ليفربول ستكون اختبارا جيدا لفريقه الذي يسعى إلى تطوير وتحسين مستواه بعد البداية المهتزة هذا الموسم والتي وضعته في المركز العاشر.
وقال غوارديولا "إنها مباراة مهمة، ولكنها مثل انتخابات الرئاسة الأميركية التي يجب حساب جميع الأصوات فيها، هناك الكثير من المباريات أمامنا".
وأضاف "من الجيد دائما أن تخوض أقوى المباريات الممكنة، كان ليفربول أكثر قوة في الموسم الماضي، كان ليفربول فريقا استثنائيا لفترة طويلة، ولديه مدير فني استثنائي أيضا".
وتابع "من الجيد أن نواجه هذا الفريق لنحسن مستوانا، نعلم إلى أي مدى يجب أن يكون مستوانا للتغلب عليه".
المصدر: وكالات
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