شكرا لقرائتكم خبر عن مذبحة في برشلونة بقيادة كومان في الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الإسبانية، عن أسماء الراحلين عن صفوف برشلونة خلال الميركاتو الشتوي المقبل بتعليمات من المدرب الهولندي، رونالد كومان، المدير الفني للفريق الكتالوني.

وقال التقرير إن المدرب الهولندي استقر على رحيل كل من، ديمبلي، وجونيور فيربو، وأومتيتي، وكارليس ألينيا، ومارتن برايثويت.

وأكد التقرير أن كومان، طالب من مجلس برشلونة المؤقت، ضرورة التعاقد مع الثنائي ممفيس ديباي مهاجم ليون، وإريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي خلال انتقالات الشتاء.