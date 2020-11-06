شكرا لقرائتكم خبر عن سباق مدريدي كتالوني لضم ألابا الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «سبورت» الإسبانية عن تحرك ريال مدريد وبرشلونة مبكرا لضم ديفيد ألابا، لاعب بايرن ميونيخ الذي ينتهى عقده بنهاية الموسم الجاري، خاصة في ظل رفض اللاعب النمساوي تجديد عقده مع النادي الألماني وتعثر المفاوضات بينهما بسبب المقابل المادي.

وأكد التقرير، أن ألابا اشترط على بايرن ميوينخ الحصول على 25 مليون يورو في الموسم الواحد وهو مارفضه مسؤولي «البافاري»، مما جعل الطريق بين اللاعب النمساوي وناديه الحالي مسدودا، وفتح آخر بين ريال مدريد وبرشلونة لضم ألابا خلال الموسم المقبل خاصة وأن الفريقين الإسبانيين يحتاج لجهود النجم النسماوي لترميم دفاعهما.