شكرا لقرائتكم خبر عن زلاتان إبراهيموفيتش ينقلب على مدربه بسبب لقاء ليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «فوتبول إيطاليا»، عن سر انقلاب زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، على مدربه ستيفانو بيولي، وذلك نظرا لقيام الأخير باستبدال المهاجم السويدي خلال لقاء الفريق الإيطالي أمام فريق ليل الفرنسي في الدوري الأوروبي.

وأكد التقرير الإيطالي، أن المهاجم السويدي مازال غاضبا من هذا الموقف، مما جعله يصب غضبه على مدربه داخل غرف خلع الملابس، وطالبه بعدم تكرار هذه الواقعة مرة أخرى، لشعور زلاتان بأنه قادرا على صناعة الفارق لصالح فر يقه في أي وقت.