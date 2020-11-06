شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: فخور بوصول الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على تأهل فريقي الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال «صلاح»، في فيديو نشره الحساب الرسمي لقناة «بي إن سبورتس» على «تويتر»: «أنا فخور جدًا بوصول الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري الأبطال، وكنت متابع ماتشات قبل النهائي للأهلي والزمالك، كنت عايزهم الاثنين في النهائي، لكن في نفس الوقت مش عاوز يبقى فيه حساسية بين اللاعيبة، لأنهم سينضمون لمعسكر المنتخب، ثم يلعبون النهائي الأفريقي».

وأضاف: «لكن أكيد مبسوط بيهم هما الاتنين، والحمدلله إنهم صعدوا مع بعض، والفريق الكويس في النهائي هو إللي هايكسب، وأتمنى ما يكونش فيه حساسية بين اللاعيبة، دي حاجة كويسة لصالح المنتخب ولصالح البلد، وكما كان في بيراميدز في نهائي الكونفيدرالية، ودي حاجة كويسة جدا».