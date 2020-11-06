شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تضرب باريس سان جيرمان قبل موقعة رين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضربت الإصابات فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قبل مواجهة رين، غدا السبت، في الدوري الفرنسي، حيث أعلن توماس توخيل، المدير الفني للفريق الباريسي، غياب نافاس عن لقاء الغد بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مباراة لايبزيج، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وأكد المدرب الألماني، خلال المؤتمر الصحفي، الذي يسبق لقاء رين، أن الفريق الباريسي سيخوض لقاء رين في ظل غياب المدافع الفرنسي برسنيل كيمبيمبي بسبب الإصابة.