شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عوار يترك معسكر منتخب فرنسا للشباب بأوامر ديديه ديشامب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترك حسام عوار، لاعب ليون الفرنسي، منتخب فرنسا للشباب، بعدما استدعاه ديديه ديشامب، نظرا لتعرض نبيل فقير للإصابة خلال التدريبات الجماعية لمنتخب الديوك. وأبدى عوار، اللاعب صاحب الأصول الجزائرية، سعادته بالانضمام لأول مرة لمنتخب فرنسا الأول. جدير بالذكر أن منتخب فرنسا يخوض 3 مباريات هذا الشهر، حيث يلعب ضد فنلندا وديًا يوم 11 نوفمبر الجاري، ويواجه البرتغال والسويد يومي 14 و17 ضمن منافسات دوري أمم أوروبا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

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