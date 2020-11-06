شكرا لقرائتكم خبر عن «الونش» يطير إلى ألمانيا بعد البطولة الإفريقية لحسم «جراحة الركبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، سفر محمود حمدى الونش، إلى ألمانيا، مطلع ديسمبر المقبل.

واتفق الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، مع أحد الأطباء الألمان، على إجراء فحوصات للونش، فى ألمانيا، لتحديد موقفه من التدخل الجراحى فى غضروف الركبة.

وتعرض الونش للإصابة بقطع جزئى فى غضروف الركبة، خلال مشاركته أمام الإسماعيلى، فى المواجهة الأخيرة بالدورى.

وكان الجهاز الطبى قد أرجأ خيار التدخل الجراحى، لما بعد انتهاء البطولة الإفريقى، مع وضع برنامج تقويات خاص للاعب، حتى يتثنى له المشاركة أمام الأهلى، بعدما شارك فى مواجهة الرجاء المغربى الأخيرة، وظهر بمستوى متميز خلالها.

وينتظر أن يبدأ الجهاز الإدارى بالنادى، فى استكمال كافة الأوراق الخاصة بسفره، حتى يتوجه إلى ألمانيا فى أسرع وقت، لتحديد موقفه الأخير، سواء بالتدخل الجراحى، أو الاكتفاء بالاستمرار على تدريبات تقويات الركبة.

يأتى هذا فى الوقت الذى حدد فيه جامى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، برنامج خاص لمحمد عبدالشافى ليكون جاهزا للمشاركة فى مواجهة الأهلى المقبلة، بعدما اجتاز الاختبار الطبى، الذى خضع له تحت إشراف الجهاز الطبى، خلال الساعات المنقضية.

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فى سياق آخر، استقر جامى باتشيكو، على الدخول فى معسكر مغلق، قبل مواجهة الأهلى، من أجل إضفاء المزيد من التركيز على اللاعبين، وإدخالهم فى أجواء المباراة، وقرر باتشيكو، اصطحاب جميع اللاعبين، إلى المعسكر، سواء المقيدين إفريقياً أو غير المقيدين، من أجل رفع الروح للمجموعة التى ستشارك فى المواجهة.