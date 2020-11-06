شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة المنتخبين.. انتصارات مدويّة للفراعنة أمام توجو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهتين حاسمتين لمنتخب بلادهم الأول، فى مشواره بتصفيات أمم إفريقيا 2021، أمام نظيره التوجولى، يومى 14 و17 من نوفمبر الجارى. ويتطلع المنتخب المصرى، بقيادة مديره الفنى، حسام حسن، إلى تحقيق أول انتصار له فى التصفيات، بعد تعادلين أمام كينيا وجزر القمر، فى مستهل المشوار بالتصفيات القارية.
وعلى مدار 8 مواجهات سابقة جمعت الطرفين المصرى والتوجولى، بواقع 5 مباريات ودية و3 رسمية، استطاع أحفاد الفراعنة تدوين الانتصار فى 6 مناسبات، مقابل انتصار وحيد لتوجو، وتعادل حسم نتيجة مباراة أخرى. باكورة مواجهات المنتخبين كانت فى العاشر من مارس عام 1984، فى منافسات كأس أمم إفريقيا، وحسم التعادل السلبى نتيجة المباراة، ومثّل المنتخب القومى فى تلك المباراة: إكرامى وعلى شحاتة وحمادة صدقى وإبراهيم يوسف وربيع ياسين وشوقى غريب ومجدى عبدالغنى وعماد سليمان وزكريا ناصف ومحمد رضوان وطاهر أبوزيد، فى حين شارك ناصر محمد على وحمدى نوح كبديلين.
وتضع قرعة تصفيات مونديال 1994 المنتخبين وجهًا لوجه، ويتمكن المصريون، بقيادة محمود الجوهرى، من الفوز ذهابًا وإيابًا، بنتيجة 4- 1 فى توجو وبثلاثية نظيفة فى القاهرة. وفى خمس مباريات ودية متتالية جمعت مصر وتوجو، أعوام 1997 و2000 و2012، حقق منتخبنا القومى الفوز فى 4 منها بنتائج 7- 2، و2- 1 و3- 0 «مرتين»، بينما خطف التوجوليون انتصارًا وحيدًا بهدف دون رد. ويعتلى حسام حسن قائمة هدّافى مواجهات المنتخبين، إذ أحرز قناص الكرة المصرية السابق 5 أهداف، بواقع 3 فى مباراتى تصفيات مونديال 1994، وهدفين فى مهرجان أهداف الفراعنة أمام توجو عام 1997، فى مباراة ودية، كما أنه هو أول مَن قص شريط أهداف المنتخبين فى لقاء 1992 بتصفيات المونديال بتوجو. ويُعتبر الثامن والعشرون من مارس عام 2017 هو موعد آخر مباراة جمعت المنتخبين وديًا بالقاهرة، وانتصر منتخبنا بثلاثية نظيفة حملت توقيع محمد الننى وأحمد الشيخ ومحمود عبدالمنعم كهربا.
ويُعتبر الفوز الذى حققه منتخب مصر، فى الثامن عشر من ديسمبر عام 1997، بالقاهرة، وديًا، بنتيجة 7- 2 هو الأعرض والأكبر فى تاريخ مواجهات الطرفين على مدار 8 مباريات، وجاءت الأهداف السبعة بتوقيع: عبدالستار صبرى وأحمد حسن وهادى خشبة وعبدالظاهر السقا وسمير كمونة وحسام حسن «هدفان». ولم يسبق للمنتخبين أن تقابلا من قبل فى شهر نوفمبر، حيث ستكون مواجهتا نوفمبر الجارى هما الأوليان لهما سويًا خلال ذلك الشهر.
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