شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة المنتخبين.. انتصارات مدويّة للفراعنة أمام توجو ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهتين حاسمتين لمنتخب بلادهم الأول، ‏فى مشواره بتصفيات أمم إفريقيا 2021، أمام نظيره التوجولى، يومى 14 ‏و17 من نوفمبر الجارى.‏ ويتطلع المنتخب المصرى، بقيادة مديره الفنى، حسام حسن، إلى تحقيق أول ‏انتصار له فى التصفيات، بعد تعادلين أمام كينيا وجزر القمر، فى مستهل ‏المشوار بالتصفيات القارية.‏

وعلى مدار 8 مواجهات سابقة جمعت الطرفين المصرى والتوجولى، ‏بواقع 5 مباريات ودية و3 رسمية، استطاع أحفاد الفراعنة تدوين ‏الانتصار فى 6 مناسبات، مقابل انتصار وحيد لتوجو، وتعادل حسم نتيجة ‏مباراة أخرى.‏ باكورة مواجهات المنتخبين كانت فى العاشر من مارس عام 1984، ‏فى منافسات كأس أمم إفريقيا، وحسم التعادل السلبى نتيجة المباراة، ومثّل ‏المنتخب القومى فى تلك المباراة: إكرامى وعلى شحاتة وحمادة ‏صدقى وإبراهيم يوسف وربيع ياسين وشوقى غريب ومجدى عبدالغنى ‏وعماد سليمان وزكريا ناصف ومحمد رضوان وطاهر أبوزيد، فى حين ‏شارك ناصر محمد على وحمدى نوح كبديلين.‏

وتضع قرعة تصفيات مونديال 1994 المنتخبين وجهًا لوجه، ويتمكن ‏المصريون، بقيادة محمود الجوهرى، من الفوز ذهابًا وإيابًا، بنتيجة 4- 1 فى ‏توجو وبثلاثية نظيفة فى القاهرة.‏ وفى خمس مباريات ودية متتالية جمعت مصر وتوجو، أعوام 1997 و‏‏2000 و2012، حقق منتخبنا القومى الفوز فى 4 ‏منها بنتائج 7- 2، و2- 1 و3- 0 «مرتين»، بينما خطف التوجوليون ‏انتصارًا وحيدًا بهدف دون رد.‏ ويعتلى حسام حسن قائمة هدّافى مواجهات المنتخبين، إذ أحرز قناص ‏الكرة المصرية السابق 5 أهداف، بواقع 3 فى مباراتى تصفيات مونديال ‏‏1994، وهدفين فى مهرجان أهداف الفراعنة أمام توجو عام 1997، ‏فى مباراة ودية، كما أنه هو أول مَن قص شريط أهداف المنتخبين فى ‏لقاء 1992 بتصفيات المونديال بتوجو.‏ ويُعتبر الثامن والعشرون من مارس عام 2017 هو موعد آخر مباراة ‏جمعت المنتخبين وديًا بالقاهرة، وانتصر منتخبنا بثلاثية نظيفة حملت ‏توقيع محمد الننى وأحمد الشيخ ومحمود عبدالمنعم كهربا.‏

ويُعتبر الفوز الذى حققه منتخب مصر، فى الثامن عشر من ديسمبر ‏عام 1997، بالقاهرة، وديًا، بنتيجة 7- 2 هو الأعرض والأكبر فى تاريخ ‏مواجهات الطرفين على مدار 8 مباريات، وجاءت الأهداف السبعة بتوقيع: عبدالستار صبرى وأحمد حسن وهادى خشبة وعبدالظاهر السقا ‏وسمير كمونة وحسام حسن «هدفان».‏ ولم يسبق للمنتخبين أن تقابلا من قبل فى شهر نوفمبر، حيث ستكون ‏مواجهتا نوفمبر الجارى هما الأوليان لهما سويًا خلال ذلك الشهر.‏