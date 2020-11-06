شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتعاقد مع أحمد رفعت لـ3 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، إجراءات التعاقد مع أحمد رفعت، مهاجم فريق الزمالك، في صفقة انتقال نهائي وبعقد يمتد لثلاثة مواسم، اعتباراً من الموسم المقبل 2021/2020 وحتى نهاية موسم 2023/2022.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي البورسعيدي، وقّع اللاعب على تعاقده الجديد مع القلعة الخضراء في حضور لجنة التعاقدات بالنادي المصري والممثلة في الأستاذ محمد الخولي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس عدنان حلبية، والكابتن شريف مزروع، عضوي مجلس إدارة النادي المصري، والذين كانوا قد دخلوا في مفاوضات مطولة مع مجلس إدارة نادي الزمالك للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.

الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد رفعت كان قد تدرج في صفوف الناشئين بنادي إنبي، حيث انضم معه لصفوف كل منتخبات الناشئين، وكان كذلك أحد العناصر الأساسية لمنتخب مصر للشباب الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت بالجزائر في مارس من العام 2013، كما شارك خلال صيف العام ذاته في نهائيات كأس العالم للشباب التي أقيمت بتركيا، قبل أن ينضم للزمالك صيف عام 2016، ثم تمت إعارته خلال الموسم الماضي لفريق الاتحاد السكندري الذي قدم معه مستويات متميزة للغاية جعلته أحد أبرز نجوم الفريق بالموسم المنقضي.