شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات طائرة الصيد يخطفن الأنظار بالفوز على «المهندسين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ناشئات الكرة الطائرة بنادى الصيد بالدقى الفوز فى أولى مباريات بطولة منطقة الجيزة لهذا الموسم على فريق نقابة المهندسين، بنتيجة أشواط 3/0، فى المباراة التى أقيمت على ملاعب دجلة أكتوبر.

وقدم ناشئات الصيد مباراة مميزة، حيث ظهرن بشكل جيد خلال أشواط اللقاء وظهر تفوقهن على فريق نقابة المهندسين الذى عانى أمام الفائز.

ويتكون الجهاز الفنى لفريق ناشئات الكرة الطائرة بنادى الصيد من أحمد فتحى، مدير فنى للقطاع، مصطفى رمضان، مدرب الفريق، وكابتن رباب كامل إدارى الفريق، وكابتن أيمن مصطفى، مخطط أحمال، جيلان فضل، محلل تقنى، آية على، طبيب علاج طبيعى، ومحمود حسانين، فنى ملاعب.

كما حصلت اللاعبات على إشادة الجهاز الفنى لفريق ناشئات الصيد. ويتكون الفريق من جنى طارق القصبى - زينه سامح - جودي محمد صلاح - نور احمد محمود - هنا خالد - نور محمد عطا - حبيبه محمد حسين - ايه محمد اسماعيل - نور هشام - نورين مؤمن الملط- مريم محمد حسين - رقيه احمد عبد الحميد - سلوى حاتم - لينه ايمن - زينه عمرو - مليكا مرتضي- هنا هشام - ميرنا هيثم - رنا محمد احمد - تماره سامح.