شكرا لقرائتكم خبر عن سولشاير يرفض الحديث عن مستقبله مع مانشستر يونايتد بعد الهزيمة أوروبيًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض المدير الفنى لمانشستر يونايتد، النرويجى أولى جونار سولشاير، الحديث عن مستقبله بعد خسارة فريقه أمام إسطنبول بشاك شهير 1-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.
وردا على سؤاله عن مستقبله في المان يونايتد عقب الهزيمة أمام الفريق التركى قال: «لا أرغب في الحديث عن هذا الأمر، هناك خيارات كثيرة بالخارج، يجب أن أكون قويا، أنا أعمل في هذا النادى ولدى عمل لأقوم به وأعرف أن علىَّ أن أقدم أفضل ما لدىَّ».
يذكر أنه بعد فوز مانشستر يونايتد على باريس سان جيرمان ولايبزيج في دورى الأبطال، تعرض لهزيمتين متتاليتين أمام أرسنال وبشاك شهير. فيما اهتمت الصحف الإنجليزية بسقوط مانشستر يونايتد أمس الأول أمام إسطنبول باشاك شهير التركى بنتيجة 2-1 في دورى أبطال أوروبا، إلى جانب دفاع جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، عن مهاجمه هارى كين.
وعنونت صحيفة «الجارديان»: «تخبط اليونايد مع إشعال باشاك شهير للألعاب النارية»، وفى الجانب كتبت: «مورينيو يشير بأصبعه لمهاجمى الفرق المنافسة في صراع ركلات الجزاء».
أما صحيفة «إندبندنت» فعنونت: «انهيار اليونايتد»، وفى الجانب كتبت: «(يويفا) لا يخطط لتبديل شكل يورو 2020»- في إشارة إلى التقارير التي انتشرت بشأن تفكير الاتحاد الأوروبى لكرة القدم بنقل اليورو المقبل إلى روسيا. ومن جانبها، عنونت «ميرور»: «حماقة وديمبا.. سولشاير يرفض مناقشة مستقبله بعد هزيمة أخرى وزلة دفاعية وصفها بأنها لا تغتفر»، وفى الأعلى كتبت على لسان مورينيو: «كين ليس غطاسًا مثل لاعبى السيتى واليونايتد وتشيلسى وليفربول». كما عنونت «تليجراف»: «سولشاير ينتقد الهزيمة التي لا تغتفر»، وبدورها عنونت «التايمز»: «دفاع اليونايتد لا يغتفر»، وفى الجانب كتبت تصريحات مورينيو: «كين لا يغطس.. المنافسون يفعلون».
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