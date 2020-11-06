شكرا لقرائتكم خبر عن سولشاير يرفض الحديث عن مستقبله مع مانشستر يونايتد بعد الهزيمة أوروبيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض المدير الفنى لمانشستر يونايتد، النرويجى أولى جونار سولشاير، الحديث عن مستقبله بعد خسارة فريقه أمام إسطنبول بشاك شهير 1-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

وردا على سؤاله عن مستقبله في المان يونايتد عقب الهزيمة أمام الفريق التركى قال: «لا أرغب في الحديث عن هذا الأمر، هناك خيارات كثيرة بالخارج، يجب أن أكون قويا، أنا أعمل في هذا النادى ولدى عمل لأقوم به وأعرف أن علىَّ أن أقدم أفضل ما لدىَّ».

Advertisements

يذكر أنه بعد فوز مانشستر يونايتد على باريس سان جيرمان ولايبزيج في دورى الأبطال، تعرض لهزيمتين متتاليتين أمام أرسنال وبشاك شهير. فيما اهتمت الصحف الإنجليزية بسقوط مانشستر يونايتد أمس الأول أمام إسطنبول باشاك شهير التركى بنتيجة 2-1 في دورى أبطال أوروبا، إلى جانب دفاع جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، عن مهاجمه هارى كين.