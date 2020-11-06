شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلو ينتقد لاعبيه رغم الفوز في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أندريا بيرلو، المدير الفنى ليوفنتوس، أن فريقه يحتاج إلى مزيد من التحسن، رغم الفوز الكبير على فيرينسفاروش، بدورى أبطال أوروبا. حقق يوفنتوس فوزا عريضا على فيرينسفاروش خارج ملعبه، بنتيجة 4-1، الأربعاء الماضى، ضمن مباريات الجولة الـ 3 من مجموعات دورى أبطال أوروبا.

وقال بيرلو فى تصريحات لشبكة «سكاى سبورت إيطاليا»: «نحن راضون عن النتيجة، لكن كان من الممكن أن نقدم أداءً أفضل بكثير، لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء بسبب الرضا عن النفس، لذلك نحن بحاجة إلى تحسين، أتحدث مع لاعبى فريقى كثيرا، لكنهم يتخذون القرارات عندما يكونون فى الملعب، كان من الممكن أن يكونوا أقل غرورا ويقتلون المباراة فى وقت سابق». وأضاف: «نلعب بمهاجمين بالإضافة إلى جناحين، وبمجرد أن يصل الجميع لحالة جيدة، يمكننا تقييم من سيلعبون معا.. حتى الآن، لم يقدم كل لاعب 100% من مستواه، لذلك كان من الطبيعى تدويرهم».

بدأ البرازيلى آرثر ميلو المباراة، لكن لم يكن له تأثير يذكر وتم استبداله برودريجو بينتانكور فى الشوط الأول. وأوضح بيرلو: «آرثر لم يكن على ما يرام منذ البداية، شعر بالمرض والغثيان، كنا جاهزين لاستبداله بعد 20 دقيقة، لكنه أراد إنهاء الشوط، يجب أن يقدم مستوى أعلى قليلا مقارنة بالمباراة، لكنه كان يكافح من أجل التنفس والركض، لذلك أمامه فرصة للتعافى والتعويض».

من ناحية أخرى، أكد ألفارو موراتا، مهاجم يوفنتوس، أنه أعاد اكتشاف نفسه من جديد بعد عودته إلى بيانكونيرى، قال «موراتا» فى تصريحات لشبكة «سكاى سبورت إيطاليا»: «قلت عندما عدت إلى هنا، إننى شعرت بأننى أكثر اكتمالا، ونضجت كشخص من خلال الخوض فى الأمور الجيدة والسيئة فى مسيرتى». وأضاف: «الدافع الذى أريده فى كرة القدم هو نفسه الذى يحتاجه أى شخص فى الحياة ليشعر بأنه مرغوب فيه ومحبوب.. أعتقد أن لدى كل ما أحتاجه فى يوفنتوس، لا يزال بإمكانى التحسن، وأعتقد أننا سنستمر فى التطور معًا ونذهب بعيدًا».

لعب موراتا مع كريستيانو رونالدو بقميص ريال مدريد، حيث أكد أنه بمثابة زميل رائع، وقال: «لست بحاجة إلى إخباركم بما يمثله رونالدو وما يقدمه لنا، إنه زميل رائع فى الفريق، يتحدث إلى الجميع، ويساعد قدر استطاعته، وهو أهم لاعب لدينا، نأمل جميعًا فى أن يواصل التسجيل، ويأخذنا إلى المستوى الذى تصوره فى ذهنه».

وقال فابيو باراتيتشى، المدير الرياضى ليوفنتوس، إنهم اختاروا موراتا لأنه يمكن أن يلعب إلى جانب رونالدو أو باولو ديبالا، وعلق موراتا: «أعلم أن رونالدو وديبالا يتمتعان بخصائص مميزة، ويجب أن أستفيد إلى أقصى حد من صفاتهم لأكون فى المكان المناسب لهدف أو تمريرة، أنا تحت أمر الفريق، ولا أمانع فى التكيف مع خصائصهم مع حركتى».

Advertisements