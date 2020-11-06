شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يكشف تفاصيل إصابة «رامسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى يوفنتوس الإيطالى تعرض لاعب وسطه الويلزى آرون رامسي لإصابة عضلية، خلال مباراة فيرينسفاروش المجرى بدورى أبطال أوروبا.

وخضع رامسى الذى غادر المباراة فى الدقيقة 53، لفحص طبى خلال الساعات الماضية بالمركز الطبى ليوفنتوس، قبل أن يصدر النادى بيانًا يوضح حالته.

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وقال يوفنتوس فى بيانه: «أثبتت الفحوصات وجود إصابة منخفضة الدرجة فى العضلة المستقيمة للفخذ الأيمن».

وأضاف البيان: «سيعاد تقييمه فى غضون 10 أيام مقبلة من أجل الوقوف على معرفة عودته مرة أخرى إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة».

وقالت تقارير إيطاليةإنه من المتوقع غياب رامسى 20 يوما، مما يعنى أن يوفنتوس سيفقد خدماته فى مباريات لاتسيو وكاليارى وفيرينسفاروش، المقبلة بالدورى الإيطالى ودورى أبطال أوروبا.