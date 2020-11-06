شكرا لقرائتكم خبر عن الكالتشيو الإيطالي على صفيح ساخن مبكرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستأنف، السبت، باقي مباريات الجولة السابعة من الدورى الإيطالى، حيث يلتقي كاليارى مع سامبدوريا وبينفينتو مع سبيزيا وبارما مع فيورنتينا.

فيما تقام الأحد، عدة مواجهات ساخنة، أبرزها عندما يحل يوفنتوس «السيدة العجوز» في ضيافة لاتسيو بعدما خاض كل منهما مباراته في دورى أبطال أوروبا منتصف هذا الأسبوع.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، فيما يحتل لاتسيو المركز العاشر برصيد عشر نقاط.

وخلال مسيرته في دورى الأبطال، سجل المهاجم الإسبانى ألفارو موراتا ثنائية أخرى له في الموسم الحالى وقاد يوفنتوس للفوز الكبير 4/ 1 على مضيفه فيرنكفاروش المجرى مساء الأربعاء الماضى.

وواصل أندريا بيرلو، المدير الفنى ليوفنتوس، وصف فريقه بأنه لايزال في مرحلة الإنشاء والتطوير.

وقال بيرلو: «يجب ألا تخدعنا النتيجة.. الفارق كبير ولكنه يمنحنا الثقة. والآن سيكون من المهم تقديم أداء جيد أمام لاتسيو».

وفى المقابل، عاد لاتسيو إلى روما بنقطة تعادل ثمينة 1/1 أمام مضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسى في دورى الأبطال رغم غياب عدد من لاعبى الفريق بسبب الإصابات أو العدوى بفيروس «كورونا» المستجد.

كما شهدت فعاليات دورى الأبطال هذا الموسم هزيمة قاسية 0/ 5 لأتالانتا أمام ليفربول الإنجليزى، وهزيمة إنتر ميلان أمام ريال مدريد الإسبانى 2/ 3. ويلتقى الجريحان أتالانتا وإنتر ميلان عند الرابعة عصرا في ديربى منطقة «لومباردى» عندما يحل إنتر ميلان ضيفًا على فيرونا صاحب المركز السابع.

ويتطلع ميلان إلى مزيد من الأهداف من مهاجمه السويدى المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاما) الذي يتصدر قائمة هدافى المسابقة حاليا برصيد سبعة أهداف أحرزها في المباريات الأربع التي شارك فيها مع الفريق في الدورى الإيطالى هذا الموسم.

Advertisements

وخلال ست مباريات خاضها ميلان في البطولة هذا الموسم، حقق الفريق الفوز في خمس مباريات وتعادل في مباراة واحدة كانت أمام روما 3/3.

ولم يخسر ميلان أي مباراة في الدورى الإيطالى منذ استئناف فعاليات الموسم الماضى للمسابقة في يونيو الماضى بعد توقف دام ثلاثة شهور ونصف الشهر بسبب تفشى الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.

وقال ستيفانو بيولى، المدير الفنى لميلان: «علينا أن نبدأ حفر بئر لإيجاد الماء... ولكننا نريد الوصول للمنبع، ومازال أمامنا الكثير من الحفر والعمل».

وقد يواجه ميلان بعض المشاكل في مواجهة فيرونا، صاحب أقوى دفاع في البطولة حتى الآن، حيث اهتزت شباكه ثلاث مرات فقط في ست مباريات خاضها حتى الآن، فيما اهتزت شباك كل من ميلان المتصدر ويوفنتوس حامل اللقب خمس مرات.