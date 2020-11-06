شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي لكمال الأجسام يمنح عادل فهيم درع روح الشجاعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح رفائيل سانتونجا، رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام، ورئيس الاتحادين العربي والأفريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي درع روح الشجاعة من الدرجة الأولى، وهو أعلى وسام يقدم من الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، بجانب اختياره أفضل إداري لهذا العام للمرة الحادية عشر على التوالي.

وجاء التكريم نظرًا لنجاحاته العديدة في نشر اللعبة في كافة المستويات المحلية والقارية والعالمية، وتم تكريم «فهيم» عقب إجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بإسبانيا على هامش فعاليات بطولة العالم لكمال الأجسام المقامة حالياً في الفترة من ٥ نوفمبر الجاري حتى ٩ من نفس الشهر.

من جانبة أعرب «فهيم» عن سعادته لتكريمة للمرة الحادية عشر على التوالي كأفضل إداري من قبل الاتحاد الدولي لكمال الأجسام وأنه يهدي هذا التكريم الرفيع المستوى إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل محبي كمال الأجسام في العالم، وتمني أن يساهم الفترة المقبلة في علو كمال الاجسام في كل المحافل الدولية والقارية.

