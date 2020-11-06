شكرا لقرائتكم خبر عن جمهورية شبين يتعاقد مع لاعب وسط الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى نادى جمهورية شبين إجراءت التعاقد مع اللاعب ربيع يسري، لاعب وسط مدافع نادي الأوليمبي السكندري، والبالغ من العمر 25 عامًا.
ووقع اللاعب اليوم على عقود انضمامه لنادي جمهورية شبين لمدة موسمين في حضور الكابتن خميس دويدار، مستشار مجلس إدارة النادي لشؤون كرة القدم.
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