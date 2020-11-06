شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوسط «موسيماني» لإنقاذ صفقة «سيرنيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلبت لجنة التخطيط بالنادى الاهلى من بيستو موسميانى المدير الفنى التوسط لدى نادي صن دوانز من أجل إقناع المسؤولين بتخفيض المبلغ الذي حدده النادي للاستغناء عن الأورجويانى جاستون سيرينو.

وذلك بعدما حدد صن داونز الحصول على 3 مليون دولار بينما يرغب الأهلى في تخفيضها،وينتظر أن يجرى موسميانى إتصال خاص بالمسؤولين لاقناعهم بالمرونة في الاتفاق على التفاصيل المادية لاتمام الصفقة.

كان مصدر بالأهلى قد أكد على وصول سيرينو، إلى الأهلى يوم الأحد المقبل للتوقيع على العقد بعد الاتفاق على النقاط الخلافية الخاصة بمدة العقد والمقابل المادى مع نادى صن داونز.