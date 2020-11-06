شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف موسيماني من بقاء جيرالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تمسك بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، برحيل الأنجولي جيرالدو،لعدم حاجتة الى جهودة فى الموسم الجديد.

وأبلغ المدرب لجنة التخطيط بقراره بخصوص اللاعب من أجل الاسراع فى تسويقه لضم لاعب أجنبى جديد للقائمة التى يستهدف موسيمانى ضخ دماء جديدة فيها لضمان تواجد عناصر مميزة لجميع مراكز الفريق.

كما وافق المدير الفنى على إعارة محمد فخري صانع ألعاب الأهلي الصاعد الى نادى البنك الأهلى الذى طلب التعاقد معه ويرغب المدير الفنى فى اكتساب اللاعب الخبرات في الدوري الممتاز في ظل صعوبة حصوله على الفرصة للمشاركة بشكل أساسي في الموسم الجديد وذلك بسبب إمتلاك أكثر من لاعب في مركز صناعة اللعب .