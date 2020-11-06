شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: أرجو الله أن يتكرر الفوز على الزمالك في نهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للاهلى في مقابلة مصورة لموقع الاتحاد الأفريقي (كاف) أن الذكرى الأفضل له عندما توج مع صن داونز بلقب دوري أبطال أفريقيا 2016 على حساب الزمالك.



وكشف«أصعب مبارياتي هي التي تكون خارج الديار، فمثلا عندما تقابل الأهلي أو الزمالك أو الوداد أو الترجي، هذه هي المباريات الصعبة بالنسبة لي وكذلك مازيمبي أيضا عندما تلعب على أرضه.

وتابع:«المباريات القارية تؤهلك للعب في كأس العالم للأندية، وتبني هوية الفريق وتختبر شخصيته لذلك مواجهات دوري الأبطال هي المواجهات الكبرى، أرجو الله أن يتكرر الفوز على الزمالك في نهائي أفريقيا» .



وأشار إلى أن الموسيقى التي تسبق مباريات دوري أبطال أفريقيا تصيب الجسد بالقشعريرة فهي تعني أن هناك مباراة كبيرة في انتظارك .