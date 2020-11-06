حسام البدري يخطر لاعبي الزمالك بموعد الانضمام للمنتخب

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جدة - عمرو شويل أخطر جهاز المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، لاعبى الزمالك، بانضمامهم فى الثالثة من عصر غداً، السبت، إلى معسكر الفراعنة، بعد حصولهم على راحة سلبية لمدة يومان عقب الانتهاء من مباراة الرجاء المغربى، التى أقيمت يوم الأربعاء الماضى، باستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى فاز فيها الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل الأبيض إلى نهائى البطولة بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، ليرافق الزمالك نظيره الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين بنصف النهائى، على أن يقام النهائى يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى.
وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، أسماء المنضمين من لاعبى الزمالك لقائمة الفريق الوطني استعداداً للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومى 14 و17 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، واللاعبون المنضمون هم: محمد أبوجبل ومحمود حمدى (الونش) ومحمود علاء وطارق حامد واحمد سيد (زيزو) ومصطفى محمد.
وينضم هؤلاء اللاعبون إلى تدريبات المعسكر المفتوح غدا فى تمام الساعة الثالثة عصرا بعد إخطارهم بشكل رسمى من جانب جهاز المنتخب، بعد حصولهم على راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراتهم أمام الرجاء البيضاوي في لقاء العودة لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويتواجد فى معسكر المنتخب الأول حاليا، 19 لاعبا هم مهدى سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلى جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى واحمد توفيق ورمضان صبحى (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )وأكرم توفيق (الجونة) و محمد الشناوى و محمد هانى و أيمن أشرف و عمرو السولية و حمدى فتحى و محمد مجدى أفشة " الأهلي".
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