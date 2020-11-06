شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يطمئن علي المنتخب الأولمبي ..والفريق يختتم معسكره المفتوح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي الاتصال بالكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي للاطمئنان علي ترتيبات الفريق والمباريات الودية التي سيلعبها، وشدد الوزير علي دعم الفريق من أجل تحقيق نتائج متميزة في أولمبياد طوكيو.

كما حرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية علي التواصل مع الكابتن شوقي غريب للتأكيد علي دعم اللجنة الاولمبية للمنتخب باعتباره ضمن البعثة الاولمبية في طوكيو.

واختتم اليوم المنتخب الأولمبي معسكره المفتوح علي الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة الدولي، استعدادا لمباراتيه الوديتين أمام كوريا الجنوبية والبرازيل يومي 12 و17 نوفمبر ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق يوليو المقبل.

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جاء المران قويا، اختتمه الجهاز الفني بتقسيمة بين اللاعبين، كانت بمثابة آخر بروفة قبل الاستقرار علي القائمة النهائية التي سيتم الإعلان عنها غدا.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة من التدريبات غدا على أن يكون التجمع بأحد فنادق القاهره ظهر الأحد القادم.

وحرص الكابتن شوقي غريب علي عقد اجتماع مع اللاعبين بعد نهاية المران، أكد خلاله علي أهمية المعسكر القادم والمباراتين الوديتين امام منتخبين ضمن التصنيف الأول في الأولمبياد، ومدرستين مختلفتين كرويا.

ومن المقرر أن يصل اليوم إلى القاهرة الفوج الأول من بعثة المنتخب البرازيلي، للاطمئنان علي ترتيبات الاقامة وملاعب التدريب.