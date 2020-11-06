شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يضمن استمرار "سيسيه" بـ"الكاش" ويفاوض الزمالك بسبب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الاتحاد السكندرى، فى مفاوضات مكثفة مع الزمالك، من أجل حسم صفقة ضم الإيفوارى رزاق سيسيه، مهاجم الفريق الأبيض المعار لزعيم الثغر، والذى انتهت إعارته بنهاية الموسم الجارى، وذلك لاتمام صفقة انتقاله إلى النادى السكندرى، خلال الفترة الجارية، بعد علم إدارة الاتحاد بوجود مفاوضات مع المصرى من أجل ضمه.

وكشف مصدر مقرب من سيسيه إن الاتحاد السكندرى قد منحه دفعة من الأموال بصورة فورية من التعاقد الجديد، للتأكيد حول الرغبة فى ضمه بشكل نهائى من الزمالك، حتى يتمسك اللاعب بالانتقال إلى زعيم الثغر ويقوم بغلق أي تفاوض مع أي ناد آخر، وذلك بعد تألقه مع زعيم الثغر ورغبة النادى فى استمراره ضمن صفوف الفريق السكندرى.

فيما حصلت إدارة نادى الزمالك على 6 مليون جنيه من المصرى البورسعيدى، اليوم، الجمعة، مقابل انتقال أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق الأبيض إلى النادى البورسعيدى، بشكل رسمى، مع حصول النادى المصرى على الاستغناء الخاصة باللاعب بعدما تم عقدت جلسة مفاوضات تم إنهاء خلالها كل الأمور مع مرتضى منصور رئيس النادى وكذلك أمير مرتضى المشرف العام على الكرة.

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وحرصت إدارة الكرة بنادى الزمالك تحت إشراف أمير مرتضى، على وضع بندا فى عقد انتقال رفعت إلى المصرى، يقتضى بحصول النادى الأبيض على مليون جنيه إضافية حال مساهمات رفعت مع النادى المصرى بشكل مميز فى البطولات المختلفة، وتم الموافقة بصورة رسمية على انتقال اللاعب بشكل نهائى إلى النادى المصرى على سبيل البيع النهائى.

وكان ”الخليج 365” قد كشف يوم 31 من شهر أكتوبر الماضى أن أحمد رفعت أتم جميع الأمور التى تخص انتقاله إلى النادى المصرى وينتظر فقط حصول النادى البورسعيدى على موافقة النادى الأبيض وهوا ما حدث بشكل رسمى اليوم الجمعة، ليتم إتمام الصفقة بين الطرفين.

أنهى مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر، إجراءات التعاقد مع أحمد رفعت مهاجم فريق الزمالك فى صفقة انتقال نهائي وبعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتباراً من الموسم المقبل 2021/2020 وحتى نهاية موسم 2023/2022.

ووقع اللاعب على عقده الجديد مع القلعة الخضراء فى حضور لجنة التعاقدات بالنادى المصرى، الممثلة في محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس عدنان حلبية وشريف مزروع عضوى مجلس إدارة النادي المصري، والذين كانوا قد دخلوا في مفاوضات مطولة مع مجلس إدارة نادي الزمالك للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.