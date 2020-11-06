شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتحدث عن نهائى الأهلى والزمالك الأفريقي ويخشى الحساسية بين اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، عن فخره بوصول كل من الأهلي والزمالك إلي المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا، مشيراً إلى أنه حرص علي متابعة مباراتي الفريق في دور النصف النهائي أمام الوداد والرجاء المغربي، وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية ، "كنت بتمني أن يصل الفريقين الي النهائي وفي نفس الوقت مكنتش عايز حساسية بين لاعبي الفريق وخاصة اللى موجودين في المنتخب"، مضيفاً "أنا مبسوط للفريقين ومبروك لتأهلهم إلي النهائي والفريق اللي يستحق هو من يفوز باللقب".

وأضاف نجم ليفربول الإنجليزي ، "وصول الاهلي والزمالك إلي نهائي افريقيا بالاضافة إلي وصول بيراميدز إلي الكونفدرلية يؤكد أن الفرق المصرية تؤدي بشكل مميز وهيفيد المنتخب وهو الأهم ولصالح البلد وبيدي صورة مميزة للكرة المصرية ".

وشهدت بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا فريدًا بتأهل عملاقى الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" إلى نهائي البطولة، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية، وسيكون نهائى برج العرب تاريخيًا بين الأهلي والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائى الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا.

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وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد الأحمر تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائي بنتيجة 4/1 في مجموع المباراتين.