الامارات | دي ماريا يعود إلى تشكيلة الأرجنتين

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد أنخيل دي ماريا لاعب فريق باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم إلى تشكيلة منتخب الأرجنتين الذي يخوض مباراتين ضد البارغواي والبيرو ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بعد غياب استمر منذ "كوبا أميركا" 2019.

وتلعب الأرجنتين ضد البارغواي في 12 الجاري في بوينوس ايرس ثم ضد البيرو في ليما في 17 منه.

واستدعى المدرب ليونيل سكالوني لهاتين المباراتين أيضا لاعب الوسط روبرتو بيريرا (أودينيزي الإيطالي) والمدافع والتر كانيمان (غريميو البرازيلي) وحارس المرمى أغوستين مارشيسين (بورتو البرتغالي) والمهاجم نيكولاس غونزاليس (شتوتغارت الألماني). فيما يغيب نجم مانشستر سيتي الإنجليزي سيرخيو أغويرو للإصابة.

ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثانية في التصفيات برصيد ست نقاط بفارق الأهداف خلف البرازيل المتصدرة.

ونشر الاتحاد قائمة من 25 لاعبا من المرجح أن يضيف عليها سكالوني بعض اللاعبين المحليين.

وتضم اللائحة:

- حراسة المرمى: اميليانو مارتينيز (استون فيلا/انجلترا) اغوستين ماركيسين (بورتو/البرتغال).

- المدافعون: نوين بيريز (غرناطة/إسبانيا) ونيكولا اوتاميندي (بنفيكا/البرتغالي) وفاكوندو ميدينا (لنس/فرنسا) ولوكاس مارتينيز كوارتا (فيورنتينا/إيطاليا) ونيكولا تاغليافيكو (اياكس/هولندا) ووالتر كانمان (غريميو/البرازيل).

- خط الوسط: رودريغو دي بول ووروبرتو بيريرا (اودينيزي/إيطاليا) ماركوس اكونا ولوكاس أوكامبوس (اشبيلية/اسبانيا) ونيكولا دومينغيز (بولونيا/إيطاليا) واليخاندرو غوميز (اتالانتا/إيطاليا) وانخيل دي ماريا ولياندرو باريديس (باريس سان جرمان/فرنسا) إكسكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن/ألمانيا)، جيوفاني لو سيلسو (توتنهام/إنكلترا)، غيدو رودرويز (بيتيس/إسبانيا).

- المهاجمون: ليونيل ميسي (برشلونة/إسبانيا) ولوكاس الاريو (باير ليفركوزن/ألمانيا) ونيكولاس غونزاليس (شتوتغارت/المانيا) وباولو ديبالا (يوفنتوس/إيطاليا) وخواكين كوريا (لاتسيو/إيطاليا) ولاواتارو مارتينيز (انتر/إيطاليا). تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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