شكرا لقرائتكم الأهلي يضع برنامجا علاجيا مكثفا لتجهيز حسين الشحات لمواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي برنامجا علاجيا مكثفا لتجهيز حسين الشحات نجم هجوم الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا، المحدد له يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك، بعدما تعرض اللاعب للإصابة في العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية، ويرغب الجهاز الطبي في تجهيز اللاعب بشكل مثالي علي الصعيد الطبي ليكون تحت تصرف الجهاز الفني في المباراة.

ويعول بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على حسين الشحات كثيراً خاصة وأنه واحد من أهم أوراق الفريق الهجومية والتي صنعت الفارق بشكل كبير طوال الفترة الماضية مع الفريق الأحمر، إلا أن هناك رفض للدفع به حال عدم تجهيزه بشكل مثالي.

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في الوقت الذي عادت مفاوضات الأهلى مع الأورجويانى سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى لتفرض نفسها على سطح الأحداث الكروية فى القلعة الحمراء وربما الشارع الكروى المصرى خاصة بعدما قالت مصادر لـ"اليوم السابع" أن إدارة النادى كثّفت مفاوضاتها مع صن داونز للاستغناء عن اللاعب مع تناثر تقارير إعلامية فى جنوب أفريقيا تُشير إلى أن الأهلى إقترب من الحصول على اللاعب مقابل 3 ملايين دولار.

الأهلي جدد مفاوضاته مع سيرينو للانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم أن المحاولات كانت قد تعثّرت الفترة الماضية بسبب مغالاة نادي صن داونز في مطالبه المالية للاستغناء عن اللاعب تارة ورفضه الاستغناء عنه تارة أخرى.