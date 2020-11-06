شكرا لقرائتكم تعرف إيه عن الأهلى.. شاهد بادجى وجيرالدو وأجاى فى امتحان نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فيديو للسنغالى أليو بادجى والنيجيري جونيور أجاي وثالثهما الأنجولى جيرالدو نجوم الأهلى المصري يتبادلون فيه الأسئلة وذلك قبل النهائي المرتقب المقرر أن يجمع المارد الأحمر بنظيره الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.

واستطاع بادجى الإجابة على كل الأسئلة التي وجهها لها بادجى مثل أن الأهلى سجل 12 هدفا في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم وعلى معلول صاحب الهدف الأخير فضل عن اختيار السنغالى مباراة صن داونز كأفضل اللقاءات التي خاضها.

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وفضل بادجى تسجيل هدف حاسم لفريقه في الدقيقة 90 عن تسجيل هدف مكون من لقطة مهارية بمرواوغة اللاعبين في مباراة غزيرة بالأهداف مازحا: "ذوق الأنجولى جيرالدو في الموسيقى لا يعجبنى على الاطلاق".

وعلى الناحية الأخرى تمكن أجاي أيضا من الإجابة على أسئلة بادجى منها أن الأهلى استطاع التتويج بأول بطولة لدوري أبطال أفريقيا عام 1982 وحسين الشحات اول من سجل أهداف النسخة الحالية من البطولة.

واتفق أجاي مع بادجى في عدم إعجابهم بذوق جيرالدو في الموسيقى مؤكدا أنه لو كان مدافع لا يفضل اللعب أمام بادجى لانه مهاجم سريع وقوي مختتما:" لحظات التتويج بالدوري والسوبر جميلة ولكن أجمل لحظة ستكون التتويج بدوري الأبطال.