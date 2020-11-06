شكرا لقرائتكم نهائى القرن يمنح وليد سليمان لقبا مميزا فى قمة الأهلى والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعد وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، اللاعب الوحيد الذى سيشارك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا بين المارد الأحمر والزمالك، المقرر له يوم 27 من الشهر الجارى، وسبق له التسجيل فى شباك أبناء ميت عقبة، حيث لا يوجد لاعب سواه فى صفوف الفريقين سبق وسجل فى شباك أى منهما على المستوى الافريقى، باستثناء الحاوى.

وليد سليمان سبق وسجل فى شباك الزمالك بالجولة الخامسة للمجموعة الأولى من دورى أبطال أفريقيا 2013، حيث أقيمت المباراة بين الفريقين فى 15 سبتمر، حيث سجل وليد هدف التعادل للشياطين الحمر فى الدقيقة 9 بعدما تقدم عمر جابر للزمالك فى الدقيقة 5، وانتهى اللقاء بفوز الأهلى بنتيجة 4 / 2، سجلها وليد سليمان وأحمد عبد الظاهر ومحمد أبو تريكة وأحمد فتحى، وسجل للأبيض عمر جابر وأحمد حسن.

ولم يتذوق الأهلي طعم الهزيمة أمام الزمالك في البطولة الإفريقية، حيث حقق الفوز في خمس مباريات مقابل التعادل في ثلاث مواجهات.

وشهدت بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا فريدًا بتأهل عملاقى الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" إلى نهائي البطولة، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية، وسيكون نهائى برج العرب تاريخيًا بين الأهلي والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائى الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا.

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وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد الأحمر تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائي بنتيجة 4/1 في مجموع المباراتين.

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

فيما تأهل الاهلى للنهائى 13 مرة فى تاريخه، حيث سبق وحصد بطولة دورى أبطال أفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.