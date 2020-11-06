شكرا لقرائتكم مران شاق لحراس المنتخب الوطنى قبل موقعة توجو.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض حراس مرمى المنتخب الوطنى مرانا شاقا لرغبة كل منهما في إثبات نفسه لحماية عرين الفراعنة استعداداً للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومى 14 و17 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، أسماء المنضمين من لاعبى الزمالك لقائمة الفريق الوطني واللاعبون المنضمون هم: محمد أبوجبل ومحمود حمدى (الونش) ومحمود علاء وطارق حامد واحمد سيد (زيزو) ومصطفى محمد.

وينضم هؤلاء اللاعبون إلى تدريبات المعسكر المفتوح غدا بعد حصولهم على راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراتهم أمام الرجاء البيضاوي في لقاء العودة لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

فى السياق ذاته، كشف حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أن ضغط المباريات فى الكرة المصرية كان كبير للغاية فى الفترة الماضية، مشددا على أنه يراهن على رغبة اللاعبين فى التغلب على الإجهاد، مع تمنيات أن يعود لاعبو الاهلى والزمالك إلى أنديتهما دون حدوث أى إصابات، وأضاف البدرى أن الفوز فى مواجهتىّ توجو هو سبيل منتخب مصر للصعود لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، كما أن سبب استدعاء عدد كبير من اللاعبين هو تعويض الإصابات حال حدوثها، قائلا، إن الظروف التى يتعرض لها المنتخب لم تحدث فى تاريخ الكرة المصرية .

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ويتواجد فى معسكر المنتخب الأول 19 لاعبا هم مهدى سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلى جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى واحمد توفيق ورمضان صبحى (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )وأكرم توفيق (الجونة) و محمد الشناوى و محمد هانى و أيمن أشرف و عمرو السولية و حمدى فتحى و محمد مجدى أفشة " الأهلي" .

فى السياق ذاته، كشف حسام البدرى عن إمكانية استدعاء محمود كهربا لاعب الأهلى لمعسكر منتخب مصر خلال الساعات المقبلة بعد استبعاده، وذلك لتعويض إصابة طاهر محمد طاهر بشد فى العضلة الأمامية واستبعاده من المعسكر.