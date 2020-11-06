بطولة المانيا: المواجهة تتجدد بين ليفاندوفسكي وهالاند في الـ "كلاسيكر"

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برلين - تتجدد السبت المواجهة المباشرة بين القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي والمهاجم النروجي الفتاك الشاب إرلينغ هالاند، عندما يلتقي بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الثمانية الاخيرة مع مضيفه بوروسيا دورتموند في "كلاسيكر" المرحلة السابعة من الدوري الالماني لكرة القدم.

يدخل الفريقان الى ملعب سيغنال ايدونا بارك الذي سيفتقد مرة أخرى لصخب المشجعين لا سيما في "الحائط الاصفر" بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وفي رصيد كل منهما 15 نقطة، الا ان بايرن يتصدر بفارق الاهداف عن غريمه.

فاز بايرن بطل اوروبا باللقاءات الثلاثة الاخيرة التي جمعت الفريقين، الا ان دورتموند خرج فائزًا في اثنتين من المباريات الثلاث الاخيرة على ارضه ضد العملاق البافاري.

يتصدر الدولي البولندي (32 عامًا) ترتيب الهدافين في البوندسليغا هذا الموسم مع 10 أهداف من خمس مباريات خاضها في حين سجل هالاند (20 عامًا) نصف هذا العدد مع خمسة اهداف في عدد المباريات ذاته.

إذ أراح كل من المدربين هانزي فليك والسويسري لوسيان فافر ليفاندوفسكي وهالاند في المرحلة السابقة الاسبوع الماضي، واستعد كل منهما للمواجهة المرتقبة بثنائية في فوز فريقيهما في دوري الابطال منتصف الاسبوع.

سجل ليفاندوفسكي أفضل لاعب في أوروبا للعام 2020 ركلة جزاء ورأسية رائعة في فوزه بايرن 6-2 على سالزبورغ النمسوي فريق هالاند السابق.

فيما سجل الدولي النروجي هدفين في فوز دورتموند بثلاثية نظيفة على كلوب بروج البلجيكي ليصبح أول لاعب يسجل 14 هدفًا في مبارياته الـ11 الاولى في دوري الابطال (مع سالزبورغ ودورتموند الذي انتقل اليه في كانون الثاني/يناير من هذا العام).

يبدو ليفاندوفسكي على الطريق الصحيح لإنهاء 2020/2021 في صدارة ترتتيب الهدافين في البوندسليغا للموسم الرابع تواليًا، إذ يسجل هدفًا كل 37 دقيقة بمعدل هدفين في المباراة الواحدة وهو بلغ عتبة العشرة اهداف للموسم العاشر تواليًا وأصبح أول لاعب في التاريخ يحقق ذلك بعد خمس مراحل هذا الموسم.

أما هالاند فيسجل هدفًا كل 77 دقيقة.

ويسعى ليفاندوفسكي للوصول الى عتبة الـ30 هدفًا كما فعل في ثلاثة مواسم من أصل ستة مع البافاري.

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وهو كان حقق الموسم الماضي أفضل سجل تهديفي له في موسم واحد في الدوري مع 34 هدفًا وسيسعى رغم صعوبة المهمة لتحطيم الرقم القياسي لعدد الاهداف في موسم واحد المسجل باسم الاسطورة غيرد مولر، الذي سجل 40 هدفا في موسم 1971/1972.

"هدوء قبل المواجهة"

وبعيدًا عن المستطيل الاخصر، تبرز مؤخرًا مشاكل في بايرن تتعلق بمسألة تجديد عقد قلب دفاعه النمسوي دافيد ألابا الذي ينتهي في حزيران/يونيو المقبل.

وقال المدافع إنه "متألم ومحبط" بعد أن سحب بايرن عرضه الذي كان سيتقاضى بموجبه 20 مليون يورو (23,6 مليون دولار) في الموسم وفق ما أشارت اليه التقارير الصحافية.

وقال فليك إنه يريد "هدوءًا في الفريق قبل المواجهة امام دورتموند".

إلا أن السؤال يبقى عمّا إذا كان دورتموند قادرًا على ايقاف بايرن الذي سجل 44 هدفًا في 12 مباراة فقط في جميع المسابقات هذا الموسم.

وسيتسلَّح دورتموند بدفاعه القوي الذي استقبل هدفين فقط في الدوري هذا الموسم. وبعد أن عاد الى اللعب بخط خلفي من اربعة مدافعين بدلا من ثلاثة، لم تستقبل شباك الفريق أي هدف في المباريات الاربع الاخيرة.

الا ان الامتحان امام بايرن سيكون حتمًا أصعب من الذي واجهه ضد شالكه وبيليفيلد في الدوري وزينيت سان بطرسبورغ الروسي وبروج في دوري الابطال.

وقال السويسري مانويل أكانجي قلب دفاع دورتموند "نشعر براحة تامة في طريقة اللعب الجديدة. ندرك أنه بإمكاننا أن نفوز أمام بايرن على أرضنا. لقد أظهرنا ذلك في مناسبات عدة".

وقدم لاعب خط الوسط البلجيكي أكسل فيتسل مستوى مميزًا في الدفاع الى جانب أكانجي في الفوز على بروج، وقد يبدأ أساسيًا في مركز قلب الدفاع أيضًا ضد بايرن في حال لم يتعاف ماتس هوملز من إصابة في الفخذ.