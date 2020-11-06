شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتفق مع الزمالك على ضم عنتر وتأجيل إتمام الصفقة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو المصرى مع الزمالك، حول الحصول على خدمات محمد عنتر، صانع ألعاب الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد طلب على ماهر المدير الفنى للفريق البورسعيدى، الحصول على خدماته من نادى الزمالك، إلا إنه بعد الاتفاق الشفوى الذى تم بين إدارة الناديين طلبت إدارة الزمالك تأجيل إتمام الصفقة لبضعة أيام.

وعرض وسطاء بين الناديين إن يتم إدخال كريم العراقى الظهير الأيمن للمصرى فى الصفقة وينتقل إلى نادى الزمالك مع انتقال عنتر إلى النادى البورسعيدى، إلا إن ضم نادى الزمالك للظهير التونسى حمزة المثلوثى مع تجديد عقد حازم إمام بخلاف ترشيح رجب بكار ظهير بيراميدز للانضمام إلى الأبيض قد يؤدى إلى طلب الزمالك لإتمام صفقة عنتر بمقابل مالى دون أى تبادل.

وبذلك ستعقد إدارة المصرى جلسة جديدة مع الزمالك، من أجل التفاوض حول إتمام صفقة عنتر، بعد المهلة التى طلبتها الإدارة البيضاء لإتمام الصفقة بعد الموافقة بشكل شفوى حولها لكن دون الاتفاق على التفاصيل المالية أو شكل إتمامها.

فيما حصلت إدارة نادى الزمالك على 6 مليون جنيه من المصرى البورسعيدى، اليوم، الجمعة، مقابل انتقال أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق الأبيض إلى النادى البورسعيدى، بشكل رسمى، مع حصول النادى المصرى على الاستغناء الخاصة باللاعب بعدما تم عقدت جلسة مفاوضات تم إنهاء خلالها كل الأمور مع مرتضى منصور رئيس النادى وكذلك أمير مرتضى المشرف العام على الكرة.

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وحرصت إدارة الكرة بنادى الزمالك تحت إشراف أمير مرتضى، على وضع بندا فى عقد انتقال رفعت إلى المصرى، يقتضى بحصول النادى الأبيض على مليون جنيه إضافية حال مساهمات رفعت مع النادى المصرى بشكل مميز فى البطولات المختلفة، وتم الموافقة بصورة رسمية على انتقال اللاعب بشكل نهائى إلى النادى المصرى على سبيل البيع النهائى.

وكان ”الخليج 365” قد كشف يوم 31 من شهر أكتوبر الماضى أن أحمد رفعت أتم جميع الأمور التى تخص انتقاله إلى النادى المصرى وينتظر فقط حصول النادى البورسعيدى على موافقة النادى الأبيض وهوا ما حدث بشكل رسمى اليوم الجمعة، ليتم إتمام الصفقة بين الطرفين.

أنهى مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر، إجراءات التعاقد مع أحمد رفعت مهاجم فريق الزمالك فى صفقة انتقال نهائي وبعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتباراً من الموسم المقبل 2021/2020 وحتى نهاية موسم 2023/2022.

ووقع اللاعب على عقده الجديد مع القلعة الخضراء فى حضور لجنة التعاقدات بالنادى المصرى، الممثلة في محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس عدنان حلبية وشريف مزروع عضوى مجلس إدارة النادي المصري، والذين كانوا قد دخلوا في مفاوضات مطولة مع مجلس إدارة نادي الزمالك للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.